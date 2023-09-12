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لبنان

في هذا الموعد... البخاري يدعو للقاء مع عدد من النواب بحضور لودريان

Lebanon 24
12-09-2023 | 11:40
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أفادت قناة "الجديد" بأن السفير السعودي وليد البخاري اجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم الى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، يحضره الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.

وأشارت المعلومات إلى أن اللقاء الذي دعا اليه البخاري سيقترب كثيراً من توضيح الموقفين الفرنسي والسعودي حيال انتخابات الرئاسة اللبنانية.
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