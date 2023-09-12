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لبنان
حرائق كبيرة في الجنوب.. والنيران اقتربت من المنازل
Lebanon 24
12-09-2023
|
11:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً هائلاً اندلع عصر اليوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية والشرقية، وتزامن مع حريق مماثل في المنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية وكوثرية السياد .
وأمتدت النيران على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار الحرجية، والى محيط المنازل السكنية، وعملت فرق الدفاع المدني من كافة مراكزه في النبطية ومنطقتها على محاصرة النيران وأخمادها.
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كما واندلع حريق كبير في محيط احراج الجرمق، وتحديدا عند مجرى نهر زريقون، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرته واخماده.
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