حرائق كبيرة في الجنوب.. والنيران اقتربت من المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً هائلاً اندلع عصر اليوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية والشرقية، وتزامن مع حريق مماثل في المنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية وكوثرية السياد .



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كما واندلع حريق كبير في محيط احراج الجرمق، وتحديدا عند مجرى نهر زريقون، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرته واخماده. وأمتدت النيران على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار الحرجية، والى محيط المنازل السكنية، وعملت فرق الدفاع المدني من كافة مراكزه في النبطية ومنطقتها على محاصرة النيران وأخمادها.كما واندلع حريق كبير في محيط احراج الجرمق، وتحديدا عند مجرى نهر زريقون، وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرته واخماده.