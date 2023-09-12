غداً.. "اللبنانية" تقفل كلّ فروعها في صيدا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران عن إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا يوم الاربعاء الواقع فيه 13 ايلول، على ان تصدر الجامعة بيانات لاحقة تبعاً لتطور الأوضاع".

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