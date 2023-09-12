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لبنان

غداً.. "اللبنانية" تقفل كلّ فروعها في صيدا

Lebanon 24
12-09-2023 | 12:10
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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران عن إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا يوم الاربعاء الواقع فيه 13 ايلول، على ان تصدر الجامعة بيانات لاحقة تبعاً لتطور الأوضاع".
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