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لبنان

المرتضى: الجيش لا يسعى إلى قتل المتسللين عبر الحدود

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:01
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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى على منصة" أكس": "إلى السفلة العملاء المأجورين مروجي الدعاية الكاذبة ومستولدي الفتن: قائد الجيش لم يقل إنه يريد قتل النازحين المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية. نحن كنا موجودين في الاجتماع وسمعنا جيدا مداخلته، قائد الجيش حذر من الخطر الوجودي على لبنان بفعل تسلل الإرهابيين ومخططات الشر التي ترمي إلى تثبيت النازحين، وكنا قد سبقناه وقلنا هذا الأمر بحرفيته".
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وتابع: "كل شخص أو جهة إعلامية يبث هذه الاخبار الملفقة يقتضي ملاحقته وسيلاحق وسوف تنزل به أشد العقوبات بجملة جرائم منها توهين الجيش والمساس بصورته وهيبته. الجيش خط أحمر، وسيظل "داعس على راس مشغلكم الإسرائيلي".
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