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لبنان
الدولار يتراجع.. ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
12-09-2023
|
13:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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