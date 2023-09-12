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لبنان

تعميم عاجل من وزارة الداخلية يتعلق بالنازحين السوريين.. ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:43
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صدر تعميم عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات للمحافظين والبلديّات، حول تنظيم الوجود السوريّ في النّطاق البلديّ وتسجيلهم، وعدم تسجيل أي معاملة للنّازحين.
 
وفي ما يلي نص التعميم: 
 
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