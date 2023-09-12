تعميم عاجل من وزارة الداخلية يتعلق بالنازحين السوريين.. ماذا في تفاصيله؟

صدر تعميم عن وزارة الدّاخليّة والبلديّات للمحافظين والبلديّات، حول تنظيم الوجود السوريّ في النّطاق البلديّ وتسجيلهم، وعدم تسجيل أي معاملة للنّازحين.

وفي ما يلي نص التعميم: