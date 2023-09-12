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لبنان

الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين القضاء العسكري تابعت مناقشاتها

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:52
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضورالنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله وعماد الحوت.
 
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وكان سبق للجنة أن درست واقرت في الجلسة السابقة المواد الفصل الثالث المتعلقة بالنيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة العامة العسكرية، كما مواد الفصل الرابع المتعلقة بتعين القضاة لدى المحكمة العسكرية ومواد الفصل الخامس المتعلقة بمساعدي القضاء العسكري والفصل السادس المتعلقة بالضابطة العدلية العسكرية. 
 
ثم انتقلت الى الباب الثاني وتناولت بالمناقشة الفصل الاول المتعلق بصلاحية المحكمة العسكرية الاقليمية. فتابعت اللجنة في هذه الجلسة ودرست مواد الفصل الثاني الذي يتناول الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية ومواد الفصل الثالث التي تنظم الصلاحية الشخصية للمحكمة المذكورة.
 
وتابعت اللجنة عملها وانتقلت الى درس الكتاب الثاني من الاقتراح فدرست الفصل الاول من الباب الاول والمتعلق بوظائف النيابة العامة العسكرية والفصل الثاني المتعلق بقضاة التحقيق العسكري والفصل الثالث المتعلق بالهيئة الاتهامية العسكرية سواءً كسلطة اتهام أم كمرجع استئنافي. كما درست الاحكام المتعلقة ببت إعادة الاعتبار.
 
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
 
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