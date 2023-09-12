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لبنان

آخر المستجدات.. هذه أجواء اجتماع "فتح" و"حماس" المنعقد حالياً في بيروت

Lebanon 24
12-09-2023 | 15:41
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يسيطر الهدوء الحذر على محاور مخيم عين الحلوة، يخرقه من وقت لآخر إطلاق رشقات نارية.

وعلى مسار المساعي الجارية، افيد عن لقاء قيادي يعقد بين حركتي "حماس" و"فتح"، في السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث يترأس وفد "حماس" موسى أبو مرزوق بينما يترأس وفد "فتح" عزام الأحمد.
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واشارت معلومات "لبنان 24" الى ان أجواء الإجتماع إيجابية وأن هناك توجه لإتفاق دائم لوقف إطلاق النار في المخيم.

الى ذلك، وفي ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية في "عين الحلوة"، مددت رئاسة الجامعة اللبنانية إغلاق كل فروعها في صيدا.

كذلك، تستمر سرايا صيدا في إقفال إداراتها الرسمية، بناء لتوجيهات المحافظ منصور ضو، فيما أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا محمد فايز البزري، استئناف العمل الإداري في مكتب ومدارس الجمعية غدا الأربعاء، باستثناء مدرسة عائشة أم المؤمنين، والتي ستتابع إدارتها التحضير لبدء العام الدراسي من مكاتب الجمعية. 

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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