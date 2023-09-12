في طرابلس.. محاولة سرقة فاشلة!

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن 4 اشخاص مجهولين أقدموا على طعن المدعو "ا.ب" بسكين في قدميه اثناء محاولتهم سرقته بمحلة شارع المطران في طرابلس، الا ان محاولتهم باءت بالفشل بعد مقاومته لهم، ليفروا بعدها الى جهة مجهولة.وعلى الأثر، نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة.