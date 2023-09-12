أطلق النار عليه وأصابه في بطنه.. هذا ما حصل في التبانة!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ا.ع" أطلق النار بإتجاه "ح.ا" واصابه بطلق ناري في بطنه وذلك في محلة التبانة - شارع العرعور، ثم فرّ الى جهة مجهولة.وقد تم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج ووصفت حالته بغير المستقرة.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة فيما العمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال فردي بين الطرفين.