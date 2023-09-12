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لبنان

أطلق النار عليه وأصابه في بطنه.. هذا ما حصل في التبانة!

Lebanon 24
12-09-2023 | 16:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ا.ع" أطلق النار بإتجاه "ح.ا" واصابه بطلق ناري في بطنه وذلك في محلة التبانة - شارع العرعور، ثم فرّ الى جهة مجهولة.

وقد تم نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج ووصفت حالته بغير المستقرة.
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وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة فيما العمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

وعرف ان اطلاق النار جاء نتيجة اشكال فردي بين الطرفين.
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