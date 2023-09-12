لأوّل مرّة.. أسبوع أفلام للصمّ بلغة الإشارة في طرابلس

أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" إقامة "أسبوع سينما الصم" في "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني" في مدينة طرابلس، في السابع عشر من أيلول، وتحت شعار "السينما للجميع".



ويعدّ "أسبوع سينما الصم" الأول من نوعه في لبنان كونه مفتوح أمام الجميع ومجاني، والأفلام مترجمة بلغة الاشارة ومنها أفلام قصيرة شارك في إعدادها المتدربون من الصم، بالتعاون مع مؤسسة سينما في كل مكان.

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كما وتنظم ورش تدريبية في المسرح والرسم مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى أفلام للمكفوفين وضعاف البصر بتقنية الوصف الصوتي.

وفي السياق، أكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ"، أن "استمرار عروض الأفلام والورش التدريبية المجانية على رغم كل الأزمات من حولنا، يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم، كي يكون الفن حق للجميع. وبخاصة ذوي القدرات الخاصة علينا تمكينهم وتنمية قدراتهم عبر الفنون من خلال الورش التدريبية وأسبوع سينما المكفوفين وسينما الصم".