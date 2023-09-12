تحديد سعر صرف الدولار مسألة وقت

بات بحكم المؤكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية بات مسألة وقت، وهو محصور بين سعر لا يتجاوز الـ90 ألفاً ولا ينقص عن الـ80 ألفاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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