Advertisement

لبنان

تحديد سعر صرف الدولار مسألة وقت

Lebanon 24
12-09-2023 | 17:06
A-
A+
Doc-P-1106846-638301605662065209.jpg
Doc-P-1106846-638301605662065209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات بحكم المؤكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية بات مسألة وقت، وهو محصور بين سعر لا يتجاوز الـ90 ألفاً ولا ينقص عن الـ80 ألفاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال اجتماعه بلودريان: بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد واتمام الاصلاحات الاقتصادية لوضع البلد على سكة التعافي
lebanon 24
13/09/2023 04:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه: النزوح السوريّ خطر داهم على الاقتصاد والهوية اللبنانية
lebanon 24
13/09/2023 04:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منصوري: حال المراوحة الحاضر يؤدى إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم إلى عزل لبنان دولياً
lebanon 24
13/09/2023 04:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب: نحن في مرحلة صعبة واقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي وهو ما سيعرض لبنان الى الكثير من المخاطر اذا ما تم اقرار اعادة هيكلة للمصارف
lebanon 24
13/09/2023 04:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:09 | 2023-09-12
19:30 | 2023-09-12
17:30 | 2023-09-12
16:37 | 2023-09-12
16:07 | 2023-09-12
15:49 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24