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لبنان
طروحات مُستبعدة
Lebanon 24
12-09-2023
|
17:30
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استبعد مصدر نيابي في حزب بارز إمكانية مجاراة رئيس تيار حليف بطروحاته من الشروط المطلوبة لانتخاب شخصية موضع جدل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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