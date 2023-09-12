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لبنان

تأثير الخلافات على مهمّة لودريان

Lebanon 24
12-09-2023 | 19:30
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اختلفت التقديرات الدبلوماسية حول تأثير الخلافات على مهمة لودريان في الفرصة الأخيرة داخل المجموعة الخماسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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