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لبنان
تأثير الخلافات على مهمّة لودريان
Lebanon 24
12-09-2023
|
19:30
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اختلفت التقديرات الدبلوماسية حول تأثير الخلافات على مهمة لودريان في الفرصة الأخيرة داخل المجموعة الخماسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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