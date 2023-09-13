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لبنان
واشنطن تضغط والعقوبات جاهزة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-09-2023
|
01:15
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بالتوازي مع تراجع الدور الفرنسي المتوقع في الاسابيع القليلة المقبلة، فإن الولايات المتحدة الاميركية مستمرة في إنخراطها التدريجي في التفاصيل اللبنانية ومحاولة التأثير عليها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن واشنطن تحضر لحراك يسير جنباً الى جنب مع عملية التواصل السياسية التي تقوم بها، والتي ترتبط بموضوع ترسيم الحدود وانتخاب الرئيس وغيرها من الإستحقاقات.
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وترى المصادر ان سلاح العقوبات سيتم وضعه مجددا على الطاولة من قبل الاميركيين في اطار السعي للوصول الى الاهداف السياسية المرسومة وتحسين شروط التفاوض مع مختلف القوى والاحزاب والشخصيات.
المصدر: لبنان 24
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