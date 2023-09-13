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لبنان

الحزب سيقول "روايته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2023 | 01:30
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بعد الضجة الكبيرة التي أثارها اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، أن إيران تنشئ مطاراً عسكريا في جنوب لبنان بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، يبدو ان الحزب سيكون له تعليق على الموضوع.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" سيتحدث خلال فترة قليلة عن "روايته" للمطار، لكن من غير المعروف ما اذا كانت "هذه الرواية او الموقف" سيصدر على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ام بوسائل أخرى.
وتقول المصادر "ان الحزب سينفي بعض الادعاءات وسيربط اهداف ووظيفة "المطار" بالصراع مع اسرائيل، وقد تكون هناك معادلة ردع جديدة لحمايته من أي استهداف".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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