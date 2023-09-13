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لبنان

هدوء حذر يسود عين الحلوة... واتفاق بين "فتح" و"حماس" على هذه النقاط!

Lebanon 24
13-09-2023 | 01:30
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استمر مشهد الهدوء الحذر مسيطرًا ليلًا على محاور القتال في مخيم عين الحلوة خرقه إلقاء قنابل متفرقة، بعد نهار تأرجح بين الهدوء والخرق الكبير أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، وقصف وقنص طاول شوارع ومباني في مدينة صيدا. 
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وعلى خط المساعي عقد اجتماع مساء أمس في سفارة دولة فلسطين في بيروت بين حركتي "فتح" و"حماس" وتم الاتفاق على نقاط عدة أبرزها:  

-وقف الحملات الإعلامية بكل صورها وأشكالها، ودعوة وسائل الإعلام لتحرّي الدقة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية.

-تأكيد قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالتزام تثبيت وقف إطلاق النار والتفاهم الذي تمّ برعاية رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي وحضور قادة الأجهزة الأمنية واللقاء الأخير الذي عقد في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

- تأكيد قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني لاتخاذ ما يجب بشأنهم، وتأكيد قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتكليف القوة الأمنية المشتركة القيام بالواجب الموكل إليها.

- العمل على تسهيل عودة المهجّرين إلى منازلهم، والإسراع في إخلاء المدارس لإعادة إعمار ما لحق بها من أضرار بالسرعة القصوى.

- العمل بشكل مشترك لبلسمة جراح أبناء شعبنا والتخفيف من معاناته.

- الاستمرار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة.
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