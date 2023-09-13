كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني.. إصابة 3 سوريين جرّاء انفجار لغمين في وادي خالد

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والمصابون هم:



الشاب يوسف حسين جلعوط 18 سنة (بُترت رجله)



وبشار إبراهيم عويجان 27 سنة (إصابات شظايا بالظهر)



حسين عواد عويجان 18 سنة (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).



وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعاً للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، كما حضرت دوريّة للجيش إلى المحلّة المذكورة، وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة. أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة اثناء عبورهم إلى الداخل اللبناني، عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".والمصابون هم:الشاب يوسف حسين جلعوط 18 سنة (بُترت رجله)وبشار إبراهيم عويجان 27 سنة (إصابات شظايا بالظهر)حسين عواد عويجان 18 سنة (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعاً للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، كما حضرت دوريّة للجيش إلى المحلّة المذكورة، وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.

ولاحقًا أصدر الجيش بيانًا أعلن فيه أنه "بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".