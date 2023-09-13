Advertisement

لبنان

كانوا يحاولون العبور إلى الداخل اللبناني.. إصابة 3 سوريين جرّاء انفجار لغمين في وادي خالد

Lebanon 24
13-09-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1106940-638301929076001227.jpg
Doc-P-1106940-638301929076001227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 3 أشخاص من الجنسيّة السوريّة اثناء عبورهم إلى الداخل اللبناني، عبر معبر عبيدان البرّي غير الشرعي، جرّاء انفجار لغمين أرضيين فجر اليوم في محلّة العرموطة في خراج بلدة خط البترول على الضفّة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدوديّة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement

والمصابون هم:

الشاب يوسف حسين جلعوط 18 سنة (بُترت رجله)

وبشار إبراهيم عويجان 27 سنة (إصابات شظايا بالظهر)

حسين عواد عويجان 18 سنة (بُترت رجله ويده وشظايا في الرقبة ووُصفت حالته بالحرجة).

وتولّى عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلهم جميعاً للمعالجة بمساعدة أهالي المنطقة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، كما حضرت دوريّة للجيش إلى المحلّة المذكورة، وكذلك عناصر من الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
 
 
ولاحقًا أصدر الجيش بيانًا أعلن فيه أنه "بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة ٣ منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:53 | 2023-09-13
03:15 | 2023-09-13
03:04 | 2023-09-13
03:00 | 2023-09-13
02:43 | 2023-09-13
02:30 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24