امتلكوا "منزل الأحلام" قريبا.. هذا ما سيحصل في تشرين

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في آب الماضي، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقة "الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي" النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يُعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.أما عن تاريخ البدء بمنح هذه القروض، فمن المتوقع ان يتم ذلك في بداية تشرين الأول وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع الصندوق العربي، ليُصبح بالتالي حلم تملك اللبناني شقة حقيقة وذلك بعد توقف القروض السكنية منذ العام 2019 نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلد، فما هي الشروط ومن سيستفيد منها؟حبيب أوضح في حديث لـ "" ان "القرض العربي كان بحكم المُلغى وذلك بعد مرور 4 سنوات على عدم تنفيذه"، مُعلناً ان "سبب التجاوب والموافقة على تجديد القرض في 8 آب الحالي يعود للمُثابرة والمُتابعة الدائمة الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي يعرض أسباب حاجة لبنان إليه ولموجباته، وبعد محادثات طويلة تم التوصل إلى نوع من تفاهم قضى بتحويل عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار وان يتم دفع الـ 50 مليون دينار كويتي على 3 مراحل".ولفت حبيب إلى ان "هناك 3 أنواع من القروض وهي شراء او ترميم او بناء منزل على ان تكون بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط، يتم تسديدها على مدار 20 عامًا كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى"، مضيفا ان "السداد سيكون بالعُملة ذاتها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار".ماذا عن الشروط؟أما عن شروط الحصول على القرض، فهي كالتالي: ألا يمتلك المُقترض أي منزل على كل الأراضي اللّبنانية، ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من أي قرض مدعوم، أن يُقدّم ضمانة سواء عبر العمل أو "كفالة العائلة" أو مُساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد، بالإضافة الى أنه يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملّكه الـ150 مترًا.ويُشير حبيب إلى انه "يجب أن يكون مدخول العائلة تقريباً ما بين 1500 والـ 2500 دولار شهرياً، يؤخذ منه حوالى الثلث كدفعة شهرية أو سند بحدود الـ350 الى 400 دولار شهرياً"، موضحا انه "يمكن لصاحب القرض ان يستعين بكفيل لمساعدته في السداد وان يدفع مسبقا نسبة 20 % من قيمة المسكن".ويلفت حبيب إلى ان "القرض العربي سيُغطي ما بين الـ 5000 إلى 6000 وحدة سكنية، أي سيستفيد منه نحو 6000 عائلة وفي حال كانت العائلة مؤلفة من 4 اشخاص فسيكون هناك نحو 240 ألف لبناني مُستفيد من قرض الصندوق العربي.منصة لتفادي المحسوبياتوعن دور الوساطات والمحسوبيات في الحصول على قرض، يقول حبيب: "سحبنا كل الاستمارات الموجودة في فروع مصرف الإسكان وكل الطلبات أصبحت الآن تُقدم عبر الموقع الالكتروني للمصرف ويمكن الدخول عبر الموقع إلى منصة الدولار للاطلاع على الشروط المطلوبة وملء الاستمارة، وإذا كان صاحب الطلب مستوفياً للشروط يقدم المُستندات المطلوبة من إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد وتقديم ضمانة سواء عبر العمل او كفالة العائلة او مساعدة خارجية تضمن المقترض،ويتقدم بالطلب، وإذا تمت الموافقة عليه فيحصل على القرض من دون مراجعة أحد".ويضيف: "اعتاد اللبناني على الوساطات والمحسوبيات ولكني أؤكد انه لن يكون هناك أي وساطة في مصرف الإسكان وكل الطلبات ستمر عبر الموقع الالكتروني والمنصة، ومن يستوفي الشروط يحصل على القرض".ويؤكد حبيب ان "المبالغ المرصودة ليست فقط لشراء مسكن بل هناك أيضا قروض للبناء او لترميم منزل، مُشددا على ان "هدف مصرف الإسكان منذ تأسيسه الحد من نزوح الشباب اللبناني من القرى والأرياف إلى المدن والهجرة من المدن إلى الخارج، وتابع: "يجب تشجيع اللبناني كي يشتري منزلا ليبقى في ارضه لاسيما ان شبابنا يهاجرون إلى الخارج والقُرى أصبحت خالية من سكانها".موعد إطلاق المنصةوعن موعد إطلاق المنصة لتقديم الطلبات للحصول على قرض، يؤكد حبيب ان "هذا الأمر بات قاب قوسين بانتظار الانتهاء من بعض التعديلات".وقال: "لدينا الموافقة الخطية النهائية لكن لا يزال هناك بعض التفاصيل مع الصندوق العربي كالفائدة والتي نتوقع ان تكون بحدود 6% ومدة القرض ،وكل الموافقات أصبحت بين أيدينا وبالتالي لا خوف من عدم تنفيذ القرض ولكن هناك أمور لوجستية يجب ان تُعدل وأصبحت قريبة."وتابع حبيب: "سنعلن عن شروط القرض عندما تكتمل هذه التفاصيل في نهاية أيلول وإذا تمت الأمور كما يجب ،يمكن تقديم الطلبات والحصول على المبالغ المطلوبة اعتبارا من تشرين".ولابد من الإشارة إلى انه، إضافة إلى قروض الإسكان، هناك قروض الطاقة الشمسية، كما هناك أيضا اتصالات تتعلّق بتمويل مشاريع عدة ترتبط بالطاقة الشمسية والآبار الارتوازية وغيرها من المشاريع البيئية.كما يُشار إلى ان قروض مصرف الإسكان ستُنعش السوق العقاري المجمد منذ سنوات،كما ستُحرّك الدورة الاقتصادية في لبنان وأيضا الصناعة ستستفيد من هذه الحركة عبر تصريف المواد الأولية المُصنعة محلياً وتنشيط تصنيع المنتجات اللازمة للشقق السكنية على أنواعها.أخيراً للراغبين بتقديم طلبات للحصول على قروض فيمكنهم زيارة الموقع الالكتروني لمصرف الإسكان وهو WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LB او الاتصال على الرقم الساخن 1620 في حال واجهوا أي مُشكلة عند ملء الاستمارة.