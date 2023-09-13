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لبنان

الاجتماع الثلاثي في الناقورة... هذا ما اعلنه الجيش!

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:11
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 أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 12/ 9/ 2023، عقد في الناقورة اجتماع ثلاثي برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء أرولدو لاثارو، وفي حضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، وذلك لبحث النقاط  الـ١٣ المتحفظ عليها والتي اعتُبرت خرقًا، من دون التوصل إلى اتفاق. وقد تَقرر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة".
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ونفت القيادة "صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص".
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