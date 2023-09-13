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لبنان

موجة الحرّ الى انحسار.. هل من أمطار؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي:
 
 
-الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن سواحل  لبنان اعتبارا  من اليوم  الأربعاء مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتحول الطقس الى متقلب مع بعض الأمطار المتفرقة بخاصة جنوب البلاد و في الداخل.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا جنوب البلاد وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، على ان يستقر الطقس اعتبارا من المساء.
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل اضافي وطفيف في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70 %.
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 29 درجة. 
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,20.
-ساعة غروب الشمس: 18,47.
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