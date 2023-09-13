مربوطة بحبل.. جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي

تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية على طريق النبعة الصالومي مربوطة بحبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .



وحضرت القوى الامنية وفرضت طوقا امنيا كما يعمل الطبيب الشرعي على الكشف عليها.





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