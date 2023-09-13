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لبنان

مربوطة بحبل.. جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي

Lebanon 24
13-09-2023 | 02:30
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تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية على طريق النبعة الصالومي مربوطة بحبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وحضرت القوى الامنية وفرضت طوقا امنيا كما يعمل الطبيب الشرعي على الكشف عليها.

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جثة

الصالومي

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