مأساة في صيدا.. هكذا يعيشُ أطفال مخيم عين الحلوة الآن!

يعيشُ النازحون من مخيم عين الحلوة أجواءً من التوتر الشديد لاسيما أنَّ بعض العائلات خسرت منازلها تماماً داخل المخيم ومن الممكن أن تبقى مشرّدة إلى أجلٍ غير معلوم.

Advertisement

"لبنان24" عاينَ تجمعات النازحين في صيدا، وتبين له أنَّ الكثير من الفلسطينيين ينشدُون الهدوء في المخيم بأسرع وقتٍ ممكن، فيما تبيّن أيضاً أن هناك ثلة من الأطفال باتت تعاني من الرعب الشديد لدرجة أنّ بعضهم أصيب بحالاتٍ مرضية جراء الإشتباكات التي حصلت. أما الأمر الأخطر فهو أن هؤلاء الصغار باتوا يواجهون حالات نفسية صعبة إلى حدّ أنه جرى رصد حالات مفاجئة في صفوفهم تتمثلُ بضرب بعضهم البعض من دون سبب.

وعليه، فإن ما يجري في عين الحلوة يعتبرُ ضربة وإنتكاسة ليس الصعيد السياسي والعسكري، بل أيضاً على الصعيد النفسي للعائلات والأطفال. وهنا، تقول إحدى اللاجئات الفلسطينيات لـ"لبنان24": "ما عاد فينا نحمل أبداً.. تعبنا تهجير وحياة صعبة"..