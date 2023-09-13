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لبنان

نقابة ملاحي البواخر لبت نداء استغاثة بحارة سفينة "جاني" قبالة مرفأ طرابلس

Lebanon 24
13-09-2023 | 03:53
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تلقى الأمين العام لاتحاد النقل البحري رئيس نقابة ملاحي البواخر النقيب ناصر نزال، نداء استغاثة من بحارة على متن سفينة "جاني" الراسية في عرض البحر قبالة مرفأ طرابلس، وعلى متنها طاقم  مؤلف من ثمانية بحارة يحملون الجنسية المصرية والسورية تركهم مالك السفينة (  ا.س ) دون امداد بالحاجات اللازمة لتشغيلها، ودون طعام وماء وحاجات معيشية للبحارة، مخالفا بذلك القوانين الدولية للإبحار.
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وعلى الفور تم التواصل مع المكتب الإقليمي في الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF   الذي بادر إلى توفير الامدادت المالية  اللازمة  لتأمين  الحاجات المطلوبة، وتم وضعها في عهدة  الوكيل البحري للسفينة في طرابلس جهاد الشوبكي الذي بدأ بمتابعة من النقيب نزال بتحضير المؤونة والحاجات اللازمة على ان يستلمها بحارة السفينة "جاني"  اليوم في عرض البحر.

كما اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية  اللازمة بالتعاون مع اتحاد النقل الدولي ال ITF  لوضع الأمور في نصابها طبقا لأحكام قانون الملاحة الدولية.
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