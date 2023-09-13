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لبنان

كلية السياحة في "اللبنانية" تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة

Lebanon 24
13-09-2023 | 03:42
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اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص للتدريس في كلية السياحة وإدارة الفنادق للعام الجامعي 2023 – 2024، وفقا للمؤهلات الآتية:

-أساتذة متخصصون في إدارة الأعمال من حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال.
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-أستاذ متخصص في الإحصاء من حملة الدكتوراه في الإحصاء.

-أساتذة متخصصون في إدارة الفنادق من حملة الماستر على الأقل في إدارة الفنادق مع وحدة مسار في الاختصاص، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أحد أو كل المجالات الآتية: إدارة المطاعم وقائمات الطعام، إدارة أعمال تدبير الغرف الفندقية، أنظمة الحجوزات الفندقية OPERA، رقابة التكاليف الفندقية، إدارة المؤتمرات، التجهيزات الفندقية، إدارة الحفلات، إدارة الدخل الفندقي، إدارة المشاريع الفندقية وإدارة فنادق.

-أساتذة متخصصون في اللغة الإنكليزية من حملة الدكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها.

تقدم الطلبات اعتبارا من الإثنين 18 الحالي ولغاية الخميس 28 منه، لدى أمانة سر الكلية/نزلة السلطان ابراهيم - بين التاسعة صباحا والواحدة بعد الظهر (باستثناء يوم الجمعة).
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