اجتماع في السرايا يبحث الوضع في مخيم عين الحلوة

يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء في السرايا، ويشارك فيه عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، وأمين سر حركة فتح فتحي ابو العردات، وعن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

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