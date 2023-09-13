إنفجار قنبلة داخل عين الحلوة.. ما جديد الوضع هناك؟

أقدَمت مجموعة مُسلّحة داخل عين الحلوة عند قرابة السّاعة الـ11 صباحاً، على إلقاء قنبلةٍ من حيّ التعمير في المُخيّم باتجاه مدرسة السمّوع التي يُسيطر عليها مقاتلو "حركة فتح".

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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ إلقاء القنبلة لم يستتبعهُ أي إطلاق نارٍ من قبل مُقاتلي "فتح" في المدرسة وسط حفاظهم على الإستنفار المُسلح في المحلّة المذكورة وباقي المحاور القتاليّة.

في غضون ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع رشقات ناريّة كثيفة داخل حي حطّين داخل المُخيّم.



وتأتي هذه التطوُّرات وسط هُدوءٍ حذر سيطر على أجواء المخيم منذ يوم أمس، في وقتٍ أفادت فيه مصادر ميدانيّة عن إنفجار قذائف صاروخيّة خلال ساعات الليل.



وبسبب التطوّرات الأمنية، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانيّة تمديد إقفال كافة فروعها، كما واصل سرايا صيدا إقفال أبوابه بناءً لتوجيهاتٍ من مُحافظ الجنوب منصور ضو.



وحالياً، فإنّ أوتوستراد صيدا - الجنوب بات سالكاً أمام السيارات علماً أنهُ تعرّض للرصاص الطائش والقذائف الصاروخية خلال ذُروة الإشتباكات.