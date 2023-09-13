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لبنان

جنبلاط يحسمها: نفضّل وجهة نظر برّي ولودريان (فيديو)

Lebanon 24
13-09-2023 | 04:33
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 استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في حضور رئيس الحزب  النائب تيمور جنبلاط وعضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، للبحث في المستجدات السياسية.
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وقال جنبلاط بعد اللقاء: "دائماً لدى حزب "القوات" وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا ونحن نفضّل وجهة نظر الرئيس نبيه برّي ولودريان القائمة على الحوار".

ورداً على سؤال ان كان "اللقاء الديمقراطي" أُبلغ بتوقيت عقد جلسة للحوار قال: "لم نُبلغ بشيء، وكل شيء بوقته". 

وعمّا إذا كان لودريان يدعم رئيس تيار "المردة "سليمان فرنجيه، قال جنبلاط: "لم ندخل بالأسماء ولا تدخلوني بلعبة الأسماء".

وأشار إلى أن "بعض الأفرقاء المحليين لا يريدون حلاً ولنسأل الذين يغرّدون على التلال".
 



 
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