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لبنان

قبلان: خشبة خلاص لبنان تختصرها معادلة "بري- لودريان"

Lebanon 24
13-09-2023 | 05:05
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إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن" لبنان مصلوب بالكوارث والأزمات، وخشبة خلاصه الآن تختصرها معادلة "بري- لودريان": حوار وانتخاب".

وأضاف: "ومن يتخلّف ينحر البلد، ومن يعارض إنما يتعمد ذلك بخلفية إيعاز أو مصلحة دولية لا مصلحة وطنية، بل الواجب روحياً ووطنياً انتفاضة بحجم تنفيذ دعوة الرئيس نبيه بري للحوار والإنتخاب". 
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