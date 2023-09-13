قبلان: خشبة خلاص لبنان تختصرها معادلة "بري- لودريان"

إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن" لبنان مصلوب بالكوارث والأزمات، وخشبة خلاصه الآن تختصرها معادلة "بري- لودريان": حوار وانتخاب".



وأضاف: "ومن يتخلّف ينحر البلد، ومن يعارض إنما يتعمد ذلك بخلفية إيعاز أو مصلحة دولية لا مصلحة وطنية، بل الواجب روحياً ووطنياً انتفاضة بحجم تنفيذ دعوة الرئيس نبيه بري للحوار والإنتخاب".

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