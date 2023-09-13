جرافة إسرائيلية تقطع الطريق المحاذي للسياج الحدودي.. إليكم التفاصيل

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لا تزال حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي وخاصة عند محور العباد العديسة وبوابة فاطمة وصولا حتى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون ومثلث الوزاني المحاذي لمستعمرة المطلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وشوهدت صباح اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية تقطع الطريق عند مدخل تجميع الفاكهة والحمضيات المحاذي مباشرة للسياج الحدودي عند الطرف الغربي لمستعمرة المطلة وغياب حركة المزارعين المستوطنين في تلك المنطقة.بموازاة ذلك يسجل في الجهة المقابلة حركة ناشطة مؤللة وراجلة للجيش وقوات اليونيفيل على طول الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.