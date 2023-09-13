مأساة في صيدا... "دانيال" قتل 4 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا

نعت عائلة سرية في مدينة صيدا أربعة من أفرادها قضوا ضحية إعصار درنة الذي اجتاح ليبيا، وهم: صالح علي سرية وزوجته سناء الجمال، وابنتاهما الدكتورة ولاء وهدى سرية. (الجديد)

Advertisement