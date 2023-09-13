المكاري التقى مدير كلية الإعلام- الفرع الاول ووفد الرابطة العربية

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول الدكتور رامي نجم ترافقه رئيسة "الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال" الدكتورة مي عبدالله ونائب الرئيس الدكتور هيثم قطب والمسؤولة الاعلامية في الرابطة جولي دكاش.

تم البحث في إمكان تفعيل العمل الأكاديمي خدمة للاعلام في لبنان، وطلب رعاية الوزير المكاري للمؤتمر السنوي، الملتقى التاسع للرابطة، بعنوان "متاهات الاتصال ورهاناتها الثقافية في العالم العربي" الذي سيقام في كلية الاعلام - الفرع الأول في 24 و25 تشرين الثاني، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين العرب ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي".