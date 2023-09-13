كانا على متن "باص" في طريقه إلى بيروت... قوى الأمن أوقفتهما وهذا ما ضُبط معهما (صورة)

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:الساعة ٢٢:١٥ من تاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٣، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن "باص ميتسوبيشي"، متّجهاً إلى بيروت، وهما:- ح. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني، وهو سائق الباص)- م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)وضبطت بحوزتهما /50/ غراماً من الكوكايين ومبلغ /10.000/ دولار أميركي مزيّف.تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الباص" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.