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لبنان

كانا على متن "باص" في طريقه إلى بيروت... قوى الأمن أوقفتهما وهذا ما ضُبط معهما (صورة)

Lebanon 24
13-09-2023 | 05:45
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة ٢٢:١٥ من تاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٣، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن "باص ميتسوبيشي"، متّجهاً إلى بيروت، وهما:
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- ح. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني، وهو سائق الباص)

- م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)

وضبطت بحوزتهما /50/ غراماً من الكوكايين ومبلغ /10.000/ دولار أميركي مزيّف.

تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الباص" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.
 
 
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