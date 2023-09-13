Advertisement

لبنان

بيان من السفارة البريطانية... هذا ما أعلنته

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1107019-638302078311190724.jpg
Doc-P-1107019-638302078311190724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السفارة البريطانية في بيان فتح باب تقديم طلبات منح تشيفنينغ الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2024. تقدّم الطلبات عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply . آخر مهلة للتقديم 7 تشرين الثاني 2023.
Advertisement

أضاف البيان:" تقدّم المنحة  - في عامها الأربعين - الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة. كما تتضمن مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية. يمكنكم الاطلاع على الشروط والمعايير عبر الرابط التالي Who can apply? | Chevening."

ولفت إلى أن "منح تشيفنينغ الدراسية تعطى لقادة المستقبل ومختلف الأفراد الذين يظهرون مهارات قوية في القيادة والتواصل، وعلى هؤلاء أن يظهروا الالتزام ويتمتعوا بالمهارات اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي في مجال تخصصهم و/أو مجتمعهم، فيثبتوا مدى أهمية حصولهم على الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة في تحقيق هذا التغيير عند عودتهم إلى وطنهم".

وأشار إلى أن "البرنامج متاح للبنانيين كما الفلسطينيين المقيمين في لبنان وعلى الراغبين، تقديم طلباتهم عبر الموقع ضمن فئة لبنان. كما يتضمن برنامج لبنان "منحة ريبيكا دايكس" التي أوجدتها السفارة البريطانية في لبنان عام 2017 وهي متاحة للبنانية أو فلسطينية مقيمة في لبنان لمتابعة الدراسة العليا في المملكة المتحدة في أحد المجالات المتعلقة بدراسات الجندر والسلام والنزاعات والتنمية وحقوق الإنسان واللاجئين والهجرة واختصاصات مشابهة. يتم اختيار المرشحة من قبل السفارة عند الحصول على المنحة".

تابع البيان:" للعام الثاللث على التوالي، يقدّم شريكنا المحلي منحة Chevening - Siren Associates للبناني أو فلسطيني مقيم في لبنان للحصول على ماجستير في الحوكمة أو التنمية الدولية أو حقوق الإنسان أو الإدارة المالية العامة أو الإدارة العامة في واحدة من أفضل 20 جامعة في المملكة المتحدة.  وسيتم اختيار المرشح من قبل شريكنا Siren . على الصعيد الاقليمي، منحة Chevening BSEISU متاحة لمرشحين من لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يتقدمون لدراسة مواضيع تعنى بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة. ومنحة  مؤسسة سعيد للتنمية Chevening – Said Foundation متاحة لمرشحين من لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا الراغبين في دراسة أي برنامج ماجستير في إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة سعيد".

إشارة إلى أن منحة تشيفنينغ تحتفل بعامها الأربعين (تأسّست عام 1983  ) وقد بلغ عدد خريجي تلك المنح أكثر من 55 ألفًا حول العالم. وقد أصبح عدد كبير منهم، بحسب البيان،  قادة ومبتكرين، يكسرون الحدود عبر مجموعة متنوعة من المجالات المهنية. اليوم هناك أكثر من 1.500 منحة متوافرة حول العالم للعام الدراسي 2025-2024، التي تظهر دعم المملكة المتحدة المستمر لتطوير قادة الغد. وتضم شبكة خرّيجي تشيفنينغ في لبنان أكثر من 240 خرّيجاً يعملون في مجالات عدة منها: الجندر وحقوق الانسان والحكم الجيّد وحالات الطوارئ الانسانية والاقتصاد والصحة وغيرها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-09-13
04:19 | 2023-09-13
05:00 | 2023-09-13
07:24 | 2023-09-13
07:21 | 2023-09-13
07:18 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24