بيان من السفارة البريطانية... هذا ما أعلنته

Advertisement

أعلنت السفارة البريطانية في بيان فتح باب تقديم طلبات منح تشيفنينغ الجامعية للدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2024. تقدّم الطلبات عبر الانترنت فقط على موقع: www.chevening.org/apply . آخر مهلة للتقديم 7 تشرين الثاني 2023.أضاف البيان:" تقدّم المنحة - في عامها الأربعين - الدعم المالي الكامل لمن يرغب الحصول على الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة. كما تتضمن مجموعة حصرية واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية. يمكنكم الاطلاع على الشروط والمعايير عبر الرابط التالي Who can apply? | Chevening."ولفت إلى أن "منح تشيفنينغ الدراسية تعطى لقادة المستقبل ومختلف الأفراد الذين يظهرون مهارات قوية في القيادة والتواصل، وعلى هؤلاء أن يظهروا الالتزام ويتمتعوا بالمهارات اللازمة لتحقيق تغيير إيجابي في مجال تخصصهم و/أو مجتمعهم، فيثبتوا مدى أهمية حصولهم على الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة في تحقيق هذا التغيير عند عودتهم إلى وطنهم".وأشار إلى أن "البرنامج متاح للبنانيين كما الفلسطينيين المقيمين في لبنان وعلى الراغبين، تقديم طلباتهم عبر الموقع ضمن فئة لبنان. كما يتضمن برنامج لبنان "منحة ريبيكا دايكس" التي أوجدتها السفارة البريطانية في لبنان عام 2017 وهي متاحة للبنانية أو فلسطينية مقيمة في لبنان لمتابعة الدراسة العليا في المملكة المتحدة في أحد المجالات المتعلقة بدراسات الجندر والسلام والنزاعات والتنمية وحقوق الإنسان واللاجئين والهجرة واختصاصات مشابهة. يتم اختيار المرشحة من قبل السفارة عند الحصول على المنحة".تابع البيان:" للعام الثاللث على التوالي، يقدّم شريكنا المحلي منحة Chevening - Siren Associates للبناني أو فلسطيني مقيم في لبنان للحصول على ماجستير في الحوكمة أو التنمية الدولية أو حقوق الإنسان أو الإدارة المالية العامة أو الإدارة العامة في واحدة من أفضل 20 جامعة في المملكة المتحدة. وسيتم اختيار المرشح من قبل شريكنا Siren . على الصعيد الاقليمي، منحة Chevening BSEISU متاحة لمرشحين من لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يتقدمون لدراسة مواضيع تعنى بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة. ومنحة مؤسسة سعيد للتنمية Chevening – Said Foundation متاحة لمرشحين من لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا الراغبين في دراسة أي برنامج ماجستير في إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة سعيد".إشارة إلى أن منحة تشيفنينغ تحتفل بعامها الأربعين (تأسّست عام 1983 ) وقد بلغ عدد خريجي تلك المنح أكثر من 55 ألفًا حول العالم. وقد أصبح عدد كبير منهم، بحسب البيان، قادة ومبتكرين، يكسرون الحدود عبر مجموعة متنوعة من المجالات المهنية. اليوم هناك أكثر من 1.500 منحة متوافرة حول العالم للعام الدراسي 2025-2024، التي تظهر دعم المملكة المتحدة المستمر لتطوير قادة الغد. وتضم شبكة خرّيجي تشيفنينغ في لبنان أكثر من 240 خرّيجاً يعملون في مجالات عدة منها: الجندر وحقوق الانسان والحكم الجيّد وحالات الطوارئ الانسانية والاقتصاد والصحة وغيرها".