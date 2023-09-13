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لبنان
عراك وتضارب في أبي سمراء
Lebanon 24
13-09-2023
|
06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في شارع روضة الزيتون في أبي سمراء، تطوّر الى عراك وتضارب.
وقد تدخّل الجيش، وعمل على تطويق الإشكال، وانتشرت عناصره في المحلة.
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ابي سمراء
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