عراك وتضارب في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في شارع روضة الزيتون في أبي سمراء، تطوّر الى عراك وتضارب.

وقد تدخّل الجيش، وعمل على تطويق الإشكال، وانتشرت عناصره في المحلة.