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لبنان

بو حبيب اتصل بالمقداد واتفقا على عقد لقاء بينهما

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:41
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عطفا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين بترؤس وفد رسمي لينتقل الى سوريا ويبحث قضية النازحين، أجرى الوزير بو حبيب إتّصالا بنظيره السوري فيصل المقداد وإتّفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك حيث سيشارك الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الاجتماعات الاممية. 
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وقد رحّب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بوحبيب والوفد المرافق الى دمشق مبديا استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين.
 
 
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