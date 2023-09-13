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لبنان

بالصور... انقاذ طفل من داخل شقة سكنية في بدارو

Lebanon 24
13-09-2023 | 06:44
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني طفلاً من داخل شقة ذويه تقع في الطبقة الاولى من احدى المباني السكنية في بدارو - بيروت.
وقد تم استعمال سلالم آلية الإطفاء للتمكن من الوصول الى الشقة.
 
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