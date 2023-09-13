بالصور... انقاذ طفل من داخل شقة سكنية في بدارو

أنقذ عناصر من الدفاع المدني طفلاً من داخل شقة ذويه تقع في الطبقة الاولى من احدى المباني السكنية في بدارو - بيروت.

وقد تم استعمال سلالم آلية الإطفاء للتمكن من الوصول الى الشقة.