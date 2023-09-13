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لبنان
المفتي دريان دعا النواب الى اختيار الرئيس الأصلح للبنان واللبنانيين
Lebanon 24
13-09-2023
|
07:09
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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان خلال حفل تكريمي أقيم له، "عدم السماح بتشويه القيم العربية والإسلامية من خلال طروحات غريبة ومشبوهة لأيِّ مشروع يتعارض مع الدين الإسلامي".
ودعا دريان النواب إلى" الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسيّ، وإلى التلاقي والحوار والنقاش الشفاف الصادق، لنصل إلى نهاية سعيدة، ونطوي هذا الملف، اِنتخاب رئيس للجمهورية ليس هو كل الحل، بل هو مدخل إلى حل المشاكل الأخرى، نريد رئيسًا للجمهورية يحترم قسَمَه الدستوريّ في المجلس النيابيّ، لأنَّه يُقسم على الدستور، وعلى اتفاق الطائف، والتزامِه الصلاحيات التي أعطاها له الدستور، هناك عمل كبير وكبير جدًا يؤدَّى، وجهد شاق جدًا يُبذلُ من أجل إعادة الأمور في لبنان إلى الانتظام العامّ، وإلى الحياة الطبيعية، نحن لا نريد لبنانَ جديدًا، نحن نريد لبنانَ قويًّا بجميع أبنائه، وبجميع مواطنيه، وهذا الأمر لن يتم إلا بتضافر جهودنا جميعًا".
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اضاف:" نحن مكوِّنٌ أساسيٌّ للدولة، نحن من يحمي النظام في هذه الدولة اللبنانية بالتعاون مع الآخرين المخلصين، من يتكلمون عن تغيير النظام في هذه الظروف المأسوية أقول لهم: إنَّ هذه الطروحات هي طروحات مشبوهة. أمّا فيما يتعلق باللجنة الخماسية التي التأمت مرارًا في فرنسا والدوحة والمملكة، فنحن نشكر كلَّ المساعي التي تقوم بها هذه اللجنة، ونأمل أن يتجاوب الداخل اللبناني مع تمنياتها، وأقول للنواب: نحن كلنا معكم، سيروا على بركة الله، واختاروا الأنسب والأحسن والأفضل والأصلح للبنان واللبنانيين".
وختم مؤكدا:" إنَّ دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية هي داركم، وهي مرجعيتكم، وستبقى كذلك دائمًا وابدًا، لن نُقصِّر في دار الفتوى في الدفاع عن حقوق المسلمين السُّنة، وحقوق المسلمين بعامة، لا بل وحقوق اللبنانيين، هذا موقفنا المبدئي. في داخلكم تتساءلون: ماذا جرى في اليومين أو الثلاثة الماضية في المجلس الشرعيِّ الإسلاميِّ الأعلى؟ أقول لكم جملة مختصرة: هم يريدون، وأنا لا أريد، والله يفعل ما يريد".
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