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لبنان

ينال صلح اتصل بدريان: لبنان بأمس الحاجة لحكمة سماحته في مقاربة الأمور

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:18
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اتصل النائب ينال صلح هاتفيا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مهنئا بتجديد ولايته، ومتمنيا له "التوفيق والنجاح في استكمال مهامه"، ومشدداً على "مرجعية دار الفتوى وسماحة المفتي دريان".
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واعتبر صلح في تصريح ان "استمرار المفتي  على رأس دار الفتوى، بعد قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية هو خير دليل على ضرورة بقائه على رأس الهرم خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، فلبنان اليوم بأمس الحاجة لحكمة سماحته في مقاربة الأمور، وللطريقة الحكيمة التي يعمل بها لحماية الأمن الاجتماعي وللنهج الوطني الذي يتبناه في مقاربته لجميع الملفات الساخنة".
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