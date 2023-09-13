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لبنان

رعد: الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:50
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 إستقبل رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الموفد الفرنسي جان إيف ‏لودريان، في حضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي والوفد الفرنسي المرافق.‏

وقد تطرق الحديث إلى "المبادرة الفرنسية الساعية إلى إطلاق الحوار بين اللبنانيين ‏حول الموضوع الرئاسي"، وفق ما افادت العلاقات الاعلامية في "حزب الله".
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وإعتبر لودريان أن "طرح الرئيس بري للحوار‎ ‎‏ يصب في  ‏السياق نفسه ويكمل المساعي الفرنسية في هذا الصدد".‏

من جهته، شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" على "أهمية الحوار والتواصل بين اللبنانيين ‏بإعتباره السبيل الوحيد المتاح للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي".
‏وجرت مناقشة عامة للآليات والخطوات المرتقبة على هذا الصعيد.
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