رعد: الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي

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إستقبل رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الموفد الفرنسي جان إيف ‏لودريان، في حضور مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي والوفد الفرنسي المرافق.‏وقد تطرق الحديث إلى "المبادرة الفرنسية الساعية إلى إطلاق الحوار بين اللبنانيين ‏حول الموضوع الرئاسي"، وفق ما افادت العلاقات الاعلامية في "حزب الله".وإعتبر لودريان أن "طرح الرئيس بري للحوار‎ ‎‏ يصب في ‏السياق نفسه ويكمل المساعي الفرنسية في هذا الصدد".‏من جهته، شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" على "أهمية الحوار والتواصل بين اللبنانيين ‏بإعتباره السبيل الوحيد المتاح للخروج من الوضع الحالي في الموضوع الرئاسي".