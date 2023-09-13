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لبنان

دريان التقى وفدا من البقاع مهنئاً بالتمديد لولايته

Lebanon 24
13-09-2023 | 07:53
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا بقاعيا ضم النائبين حسن مراد وملحم الحجيري، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي ومفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي وعدد من قضاة الشرع والعلماء ورؤساء بلديات وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في البقاع والمجالس الإدارية للاوقاف.

بعد اللقاء، قال المفتي غزاوي: "جاءت وفود البقاع من شماله إلى جنوبه، بمفتيه وبالسادة النواب والقضاة والعلماء ورؤساء البلديات والمجالس الإدارية للأوقاف ولصندوق الزكاة، حتى تهنئ الشعب اللبناني على هذه الثقة التي كانت قرارا من المجلس الشرعي بداية، ثم كانت على مستوى الوطن وعلى مستوى عالمنا العربي".

اضاف: "أكدنا ان دار الفتوى هي المحور لانطلاق كل قضايا الوطن والمؤسسات الوطنية كما أكد اللبنانيون والمجلس الشرعي.  سألنا الله عز وجل أن يمد في عمر سماحة المفتي، وأن تكون الاعمال في الأيام القادمة على قدر آمال أهلنا، بزيادة العمل الإداري في مؤسساتنا وفي مؤسسات الدولة وتكون كلها متضامنة، وأن  يستكمل المسيرة في دار الفتوى من خلال متابعة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية. أسأل الله جل جلاله أن يكون عوناً له ولكل مسؤول في هذا الوطن، حتى يكون الوطن لأبنائه وقائماً بمؤسساته".

وقال المفتي حجازي: "جئنا اليوم إلى دار المسلمين واللبنانين، دار الفتوى، مع هذه الثلة الكريمة لتقديم التهنئة لسماحته على ما قدم من أجل الوطن وأهله، فقد كان حريصا على سلمه وأمنه وعلى خدمة اللبنانيين جميعا، وتحققت على أيدي سماحته إنجازات مهمة في تاريخ لبنان كان لها دور كبير في تأكيد مرجعية هذه الدار ودورها على مستوى الوطن والأمة".

اضاف: "كذلك جئنا لنبارك له التمديد لولايته، باعتباره رجل الحكمة والمرحلة وصمام أمان الوطن، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية. ونؤكد لسماحته ومن دار الفتوى وقوفنا معه، وان هذه الدار هي الحامية، ودورها محوري في كل ما يتعلق بالوطن من رئاسة الجمهورية إلى جميع السلطات". 

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