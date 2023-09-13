رولا غادرت منزلها ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة ما يلي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- رولا متى فرفور (من مواليد عام 1974، لبنانيّة)

التّي غادرت بتاريخ 31/08/2023 منزلها الكائن في جلّ الديب، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الأرقام الآتية: 901203-01، 897109-01، 900391-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.