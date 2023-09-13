قائد الجيش تفقّد عسكريَّين جريحَين في مستشفى أوتيل ديو

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون في مستشفى أوتيل ديو أحد العسكريين الجرحى نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، والعسكري الجريح الذي أصيب جراء تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا، واطّلع على وضعهما الصحي مشيدًا ب"اندفاعهما لأداء الواجب"، ومتمنيًا لهما الشفاء العاجل.

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