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لبنان

قائد الجيش تفقّد عسكريَّين جريحَين في مستشفى أوتيل ديو

Lebanon 24
13-09-2023 | 08:25
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون في مستشفى أوتيل ديو أحد العسكريين الجرحى نتيجة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، والعسكري الجريح الذي أصيب جراء تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا، واطّلع على وضعهما الصحي مشيدًا ب"اندفاعهما لأداء الواجب"، ومتمنيًا لهما الشفاء العاجل.
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