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لبنان

تيمور جنبلاط عرض للمستجدات مع سفير الأرجنتين

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:15
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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13/09/2023 18:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24

تيمو جنبلاط

الارجنتين

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