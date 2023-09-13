تيمور جنبلاط عرض للمستجدات مع سفير الأرجنتين

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ونائب رئيس الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

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