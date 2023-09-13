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لبنان
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
13-09-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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