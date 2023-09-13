Advertisement

لبنان

تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1107089-638302210509691512.jpeg
Doc-P-1107089-638302210509691512.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـّة البـلاغ التّالـي

بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف:

_ ع. ش. (من مواليد عام 1978، لبناني)
Advertisement

لقيامه، بتواريخٍ مختلفة، بعمليات سلب بقوّة السّلاح طالت عدّة أشخاص في عكّار.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مركز فرع معلومات الشّمال، أو الاتصال على الرقم 423086-06، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-13
10:50 | 2023-09-13
10:49 | 2023-09-13
10:26 | 2023-09-13
10:07 | 2023-09-13
09:58 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24