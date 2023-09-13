تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صـدر عـن المديـريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـّة البـلاغ التّالـيبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف:_ ع. ش. (من مواليد عام 1978، لبناني)لقيامه، بتواريخٍ مختلفة، بعمليات سلب بقوّة السّلاح طالت عدّة أشخاص في عكّار.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى مركز فرع معلومات الشّمال، أو الاتصال على الرقم 423086-06، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.