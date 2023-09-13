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لبنان

لودريان التقى 4 نواب من "التغييريين"... ماذا قال لهم عن الرئيس المقبل؟

Lebanon 24
13-09-2023 | 09:58
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أفادت معلومات "الجديد" عن أجواء لقاء الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان بالنواب بولا يعقوبيان نجاة صليبا ياسين ياسين وابراهيم منيمنة، أنّ السعودية تؤيد الحوار وستطلب من نواب السنة المشاركة فيه.
 
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وأضافت المعلومات أنّ لودريان دحض كل الشائعات حول اي خلاف بين فرنسا واللجنة الخماسية، او بين فرنسا والسعودية.
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ لودريان أكّد للنواب الاربعة خلال اللقاء معهم أنّ الحوار سيليه دورات متتالية بجلسات مفتوحة، وان الموفد الفرنسي لديه ضمانات الا يكون هناك تطيير للنصاب حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
 
 
وتابعت أنّ لودريان نقل للنواب الاربعة أجواء أن الرئيس المقبل لن يكون من بين الاسماء التي تطرحها الافرقاء، او المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، من دون أن يدركوا ما هي معطياته".
 
 
 
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