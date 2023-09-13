اصابة مسؤول مهم في عين الحلوة.. المخيم يغلي مجددا والرصاص يصل الى صيدا

أدى تجدد الاشتباكات عصرا داخل مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والإسلاميين على محور حطين - جبل الحليب، الى إصابة مسؤول حركة الجهاد الإسلامي معين عباس وجرح آخر.



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كما سجل انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا، واخترق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري. وبحسب مراسل "لبنان 24" فقد أفاد عن سقوط قذيفة بمحاذاة ثكنة زغيب التابعة للجيش في محيط مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات هناك.كما سجل انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا، واخترق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري.