وفد من "حماس" زار دريان والبيسري والطقوش.. كل الفصائل مسؤولة عن المخيم

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أعلنت حركة "حماس" في بيان، أن "وفدا منها برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور موسى أبو مرزوق، يرافقه رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة وممثل الحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، زار مدير الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد الطقوش".وأثنى الوفد على "دور الجهات اللبنانية والشخصيات الرسمية والحزبية والفصائل الفلسطينية في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مؤكدا "أهمية استمرار كل الجهود من كل القوى لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة"، ومشددا على أن "أمن لبنان يهم حركة حماس وكل مكونات الشعب الفلسطيني، وهو جزء أساسي من أمننا".وأطلع الوفد "الجهات والشخصيات الرسمية على تفاصيل اللقاء مع الإخوة في حركة فتح، مساء أمس، في السفارة الفلسطينية في بيروت"، مؤكدا "ضرورة وقف إطلاق النار فورا وسحب المظاهر العسكرية في مخيم عين الحلوة، وعودة المهجرين وتسليم المطلوبين وتحريم الاقتتال الفلسطيني وسحب المسلحين من المدارس وتهدئة الأجواء".كما أكد "ضرورة ألا يستخدم السلاح بين أبناء الشعب الفلسطيني على الإطلاق"، لافتا إلى أن "هذا السلاح هو للدفاع عن فلسطين، وليس للاقتتال".واعتبر وفد حماس أن "وقف إطلاق النار ضرورة وطنية بهدف الحفاظ على مخيم عين الحلوة والوجود الفلسطيني في لبنان".وقال أبو مرزوق: "أجرينا اتفاقا ملزما مع حركة فتح يقضي بضرورة التشاور والتنسيق بين كل الفصائل والقوى الفلسطينية حول الخطوات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان".وأكد أنه "تم التوافق على أن المسؤول عن الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أن تكون قوة فلسطينية مشتركة، وليس فصيلا واحدا"، وقال: "كل الفصائل مسؤولة عن المخيم".