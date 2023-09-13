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لبنان

هل سينقطع الخبز في لبنان؟ وزير الإقتصاد يكشف

Lebanon 24
13-09-2023 | 11:20
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أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه "لا أزمة خُبز في لبنان"، مشيراً إلى أن "وزارة الإقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا"، وقال: "إنّ وزارة الإقتصاد عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف اكثر من قاهرة ومستحيلة".
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وخلال مؤتمر صحفي له، اليوم، شدّد سلام على أنّ وجود مخزون إستراتيجي للقمح في لبنان هو مطلبٌ وطني"، مشيراً إلى أنَّه "بسبب عدم وجود إهراءات ومخزون إستراتيجي في لبنان، فإن البواخر تأتي بشكلٍ أسبوعي". 
كذلك، نفى سلام بشكل قاطع "ما حُكي عن رفع الدعم عن الخبز"، لافتاً إلى أنَّ "قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز"، متهماً "البعض بخلق الازمة وتضليل الناس".

أضاف: "لا انقطاع في مادة الخبز، أما اذا حصل تأخير في الموانىء، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان".

وأعلن سلام أنه سيرفع "كتاباً رسمياً الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت"، وقال: "واجبنا كدولة أن نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق أخرى". 
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