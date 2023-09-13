هل سينقطع الخبز في لبنان؟ وزير الإقتصاد يكشف

أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه "لا أزمة خُبز في لبنان"، مشيراً إلى أن "وزارة الإقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا"، وقال: "إنّ وزارة الإقتصاد عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف اكثر من قاهرة ومستحيلة".

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وخلال مؤتمر صحفي له، اليوم، شدّد سلام على أنّ وجود مخزون إستراتيجي للقمح في لبنان هو مطلبٌ وطني"، مشيراً إلى أنَّه "بسبب عدم وجود إهراءات ومخزون إستراتيجي في لبنان، فإن البواخر تأتي بشكلٍ أسبوعي".